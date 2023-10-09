Министр обороны Израиля приказал взять в осаду сектор Газы: ни электричества, ни еды

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут бокировать даже доступ к продовольствию.

Источник: BBC

Прямая речь: "Я отдал приказ - Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива (в Газу). Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".

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Детали: Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что первоочередной задачей армии является ликвидация "брешей в заграждении на границе Газы".

Израиль контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговую линию, а также ввоз и вывоз товаров в сектор через свои пограничные пункты.

Аналогичным образом Египет контролирует въезд и выезд через свою границу с Газой.

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Сообщается, что в секторе проживает около 2,3 млн человек.

Что предшествовало: Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.