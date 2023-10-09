В военкомате Черновцов били задержанного на глазах у полицейских, те улыбались: идет проверка

В сети появилось видео избиения мужчины в военкомате Черновцов на глазах у полицейских в июле прошлого года, правоохранители приобщили его к производству и проводят проверку.

Источник: пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП, анонимные Telegram-каналы, пресс-служба Государственного бюро расследований, пресслужба Специализированной прокуратуры Западного региона

Детали: Видео обнародовали в сети ночью. На кадрах, датированных 30 июля 2022 года, видно, что около 03:30 мужчину в наручниках завели в госучреждение двое полицейских.

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В помещении появился мужчина в штатском и головой ударил задержанного.

Впоследствии на видео появляются люди в военной форме, вероятно работники ТЦК. Один из них начинает избивать задержанного. Полицейский наблюдает за избиением и улыбается. Также в кадре снова появляется якобы гражданский, который продолжает бить мужчину в наручниках. Полиция снова только наблюдает, не препятствуя избиению.

После избиения дежурный дает задержанному документы для подписи. Мужчина пытается что-то объяснить, но к нему подходит военный и начинает бить. "Дополнительных" тумаков ему предоставлял гражданский. Полиция просто наблюдает, военные улыбаются.

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В конце концов мужчина подписывает документ, его выводят.

Анонимные Telegram-каналы сообщали, что все это происходило в помещении ТЦК и СП Черновцов, и таким образом из задержанного пытались выбить согласие на подпись на мобилизацию.

Днем 9 октября Черновицкий областной военкомат подтвердил, что событие произошло 31 июля прошлого года, и правоохранители открыли уголовное производство, однако, как сообщают в военкомате, видео не было в материалах дела.

Дословно военкомат: "Относительно видео, которое распространяются в социальных сетях.

Событие произошло 31.07.2022. По данному факту открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало.

В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия.

Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП".

Обновлено: ГБР сообщило, что полиция открыла производство на следующий день после избиения. В августе 2023 года дело передали Государственному бюро расследований.

Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Сейчас установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищении человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK Украины).

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила, что двое солдат Черновицкого ТЦК и СП, а также руководитель общественного формирования нанесли военнообязанному, который в настоящее время находится за границей, несколько ударов тупым предметом, вызвав легкие травмы.

Сейчас допрошен пострадавший, участников инцидента и свидетелей, проверяется причастность работников ТЦК и органов полиции.