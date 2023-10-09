Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В военкомате Черновцов били задержанного на глазах у полицейских, те улыбались: идет проверка

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 октября 2023, 14:17
В военкомате Черновцов били задержанного на глазах у полицейских, те улыбались: идет проверка
скрин из видео в анонимных Telegram-каналах

В сети появилось видео избиения мужчины в военкомате Черновцов на глазах у полицейских в июле прошлого года, правоохранители приобщили его к производству и проводят проверку. 

Источник: пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП, анонимные Telegram-каналы, пресс-служба Государственного бюро расследований, пресслужба Специализированной прокуратуры Западного региона 

Детали: Видео обнародовали в сети ночью. На кадрах, датированных 30 июля 2022 года, видно, что около 03:30 мужчину в наручниках завели в госучреждение двое полицейских. 

Реклама:

В помещении появился мужчина в штатском и головой ударил задержанного. 

Впоследствии на видео появляются люди в военной форме, вероятно работники ТЦК. Один из них начинает избивать задержанного. Полицейский наблюдает за избиением и улыбается. Также в кадре снова появляется якобы гражданский, который продолжает бить мужчину в наручниках. Полиция снова только наблюдает, не препятствуя избиению.

После избиения дежурный дает задержанному документы для подписи. Мужчина пытается что-то объяснить, но к нему подходит военный и начинает бить. "Дополнительных" тумаков ему предоставлял гражданский. Полиция просто наблюдает, военные улыбаются. 

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов мужчина подписывает документ, его выводят.

Анонимные Telegram-каналы сообщали, что все это происходило в помещении ТЦК и СП Черновцов, и таким образом из задержанного пытались выбить согласие на подпись на мобилизацию.

Днем 9 октября Черновицкий областной военкомат подтвердил, что событие произошло 31 июля прошлого года, и правоохранители открыли уголовное производство, однако, как сообщают в военкомате, видео не было в материалах дела. 

Дословно военкомат: "Относительно видео, которое распространяются в социальных сетях.

Событие произошло 31.07.2022. По данному факту открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало. 

В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия. 

Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП".

Обновлено: ГБР сообщило, что полиция открыла производство на следующий день после избиения. В августе 2023 года дело передали Государственному бюро расследований.

Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Сейчас установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео.

Решается вопрос о сообщении о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищении человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 146 KK Украины).

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила, что двое солдат Черновицкого ТЦК и СП, а также руководитель общественного формирования нанесли военнообязанному, который в настоящее время находится за границей, несколько ударов тупым предметом, вызвав легкие травмы.

Сейчас допрошен пострадавший, участников инцидента и свидетелей, проверяется причастность работников ТЦК и органов полиции.

Темы: ЧерновцыТЦКмобилизацияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Черновцы
В Черновцах патрульные помогли беременной женщине добраться до роддома
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: