Пограничник оказался агентом российских спецслужб и сбежал в Москву
Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой заочно сообщили о подозрении правоохранителю, который служил на Закарпатье в рядах пограничников и оказался агентом российских спецслужб.
Источник: Государственное бюро расследований
Детали: По данным УП, речь идет о Руслане Сыровом.
Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска.
В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.
По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ и сейчас находится в Москве.
Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии выложить большое интервью с предателем.
Сыровому сообщено о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене.
Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас проверяются контакты предателя и его возможности по передаче секретных данных.