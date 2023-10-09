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Пограничник оказался агентом российских спецслужб и сбежал в Москву

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 октября 2023, 15:35
Пограничник оказался агентом российских спецслужб и сбежал в Москву
Руслан Сыровый. фото из Facebook

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой заочно сообщили о подозрении правоохранителю, который служил на Закарпатье в рядах пограничников и оказался агентом российских спецслужб.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным УП, речь идет о Руслане Сыровом.

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Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска.

В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.

По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ и сейчас находится в Москве.

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Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии выложить большое интервью с предателем.

Сыровому сообщено о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас проверяются контакты предателя и его возможности по передаче секретных данных.

Темы: Пограничная службаГБР
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