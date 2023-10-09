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Россияне передали ХАМАС трофейное оружие для дискредитации Украины – разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 9 октября 2023, 16:04
Россияне передали ХАМАС трофейное оружие для дискредитации Украины – разведка
фото: getty images

Российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское гру уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе".

Детали: В ГУР считают, что по замыслу российских оккупантов эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

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Также отмечают, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.

Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

Обновлено: Позже один из рупоров оккупантов заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оружие, которое Запад передавал Украине, "активно применяется в Израиле": "Далее оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".

Медведев традиционно не опубликовал никаких, даже сфабрикованных, доказательств своих слов.

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Темы: УкраинаСектор ГазаоружиеРосcия
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