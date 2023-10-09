Россияне передали ХАМАС трофейное оружие для дискредитации Украины – разведка
Российские оккупанты передали боевикам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Разведка предупреждает, что Россия готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия.
Источник: главное управление разведки
Дословно: "Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАСа на государство Израиль для масштабной провокации против Украины.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское гру уже передало террористам ХАМАСа захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.
Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе".
Детали: В ГУР считают, что по замыслу российских оккупантов эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.
Также отмечают, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, который недавно сбежал в Москву.
Провокация россиян нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.
Обновлено: Позже один из рупоров оккупантов заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оружие, которое Запад передавал Украине, "активно применяется в Израиле": "Далее оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".
Медведев традиционно не опубликовал никаких, даже сфабрикованных, доказательств своих слов.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль.
- 9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.