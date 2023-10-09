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Третья ОШБ взяла в плен командира добробата армии РФ

Алена МазуренкоПонедельник, 9 октября 2023, 18:27
Третья ОШБ взяла в плен командира добробата армии РФ
скриншот

На Бахмутском направлении бойцы третьей штурмовой бригады захватили командира добровольческого батальона "Алга" армии РФ.

Источник: третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "В результате уникальной операции на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады захватили вражеского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 омсбр рф.

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Теперь он - один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов".

Детали: Состояние своего подразделения враг комментирует словами: "Здесь пи*да сколько полегло".

Батальон "Алга" - добровольческое формирование из Татарстана. В марте 2023 года россияне в сети обсуждали разгром формирования в Украине. Тогда командир оккупантов заявлял, что такие обсуждения приводят к напряжению и панике.

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Он заявлял, что на войне не обходится без жертв "среди военных и гражданских", а тех россиян, которые рассказывали о потерях, называл "предателями" и "дезертирами".

Темы: РосcияБахмутБилецкийвойна
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