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Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности 

Александр ШумилинПонедельник, 9 октября 2023, 18:30
Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности 
Фото: Суспільне

Мэра города Сумы Александра Лысенко, которого подозревают в получении взятки, отстранили от занимаемой должности на 2 месяца.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Дословно: "9 октября 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, которого совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.

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Срок отстранения - 2 месяца".

Предыстория:

  • 2 октября НАБУ и СБУ сообщили о разоблачении при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбы.
  • Сообщалось, что фигурантов задержали с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.
  • По данным следствия, чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

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Темы: Сумыместная властьвзятка
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