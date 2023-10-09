Подозреваемого во взяточничестве мэра Сум отстранили от должности
Понедельник, 9 октября 2023, 18:30
Мэра города Сумы Александра Лысенко, которого подозревают в получении взятки, отстранили от занимаемой должности на 2 месяца.
Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Дословно: "9 октября 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, которого совместно директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен.
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Срок отстранения - 2 месяца".
Предыстория:
- 2 октября НАБУ и СБУ сообщили о разоблачении при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбы.
- Сообщалось, что фигурантов задержали с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.
- По данным следствия, чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.
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