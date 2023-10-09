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Как экспарнер Ермака резко развил бизнес-дела – расследование

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 октября 2023, 23:54
Как экспарнер Ермака резко развил бизнес-дела – расследование
Артём Колюбаев. Фото из соцсетей

Украинские журналисты исследовали, что экспортер главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по кинобизнесу Артем Колюбаев за последние полгода развил строительное дело, стал совладельцем фирмы-производителя БПЛА и получил 20 миллионов гривен на свои кинопродукты.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Ранее журналисты Bihus.Info рассказывали, что Колюбаев после назначения Ермака в ОП начал активно входить в связанную с пророссийскими политиками Виктором Медведчуком и Вадимом Столаром строительную компанию ENSO.

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В начале 2023 года строительные площадки фирмы остановились. Вадим Столар вернулся из-за границы в Украину из-за угрозы потерять депутатский мандат.

Впрочем, потом Колюбаев создал еще одну, новую компанию вместе с одним из руководителей ENSO, что намекало на то, что сотрудничество продолжается.

Компании по структуре ENSO стабильно выплачивали значительные суммы средств Колюбаеву и его жене Екатерине. Речь идет о примерно 6 миллионах гривен за первые полгода 2023-го.

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ENSO заявило, что возобновляет строительные работы на своих площадках. Компания, счета которой арестовывали из-за найденных там долей окружения Медведчука, завела новые и продолжила финансировать строительство ENSO.

Вадим Столар, которого по возвращении в Украину отказались выпускать обратно, по данным "Украинской правды", с апреля начал снова выезжать за пределы страны.

Также весной 2023 года Колюбаев сохранил должность председателя Совета государственной поддержки кинематографии, хотя срок его уже истекал. Решением правительства срок продлили до окончания военного положения и еще на три месяца после него.

После этого, в июне, профильная Нацкомиссия, отвечающая за ценные бумаги, заявила о появлении в Украине нового типа ценных бумаг – "кредитных нот", а также о том, что эксперимент стал возможным из-за заявления частной фирмы "Маркет Консалт Плюс", которая и взяла проект на себя.

Владелец этой компании, по данным журналистов, Артем Колюбаев и еще 4 фонда, связанных как со строительной компанией ENSO, так и с самим Колюбаевым.

Тогда же, в июне кинопродакшн Колюбаева "Мейнстрим Пикчерз" получил от госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" разрешение на выделение бюджетных средств на создание сразу трех кинопродуктов.

Согласно договору фирма Колюбаева должна получить более 20 миллионов бюджетных гривен.

Также Колюбаев вместе с российским режиссером украинского происхождения Алексеем Кирющенко стал совладельцем компании-производителя БПЛА Culver. Продюсер и режиссер получили в входящих в Culver компаниях по 5%.

Эти беспилотники востребованы у военных и их начали покупать из средств президентского фонда United24.

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