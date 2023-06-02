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Нардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Михаил Ткач, Евгений КизиловПятница, 2 июня 2023, 19:45
Нардеп из батальона Монако уже в третий раз за большую войну выехал из Украины
Вадим Столар, фото из Facebook

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, известный столичный застройщик Вадим Столар третий раз покидает Украину, через три дня после возвращения из-за границы.

Источник: "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в пограничной службе

Детали: Сообщается, что депутат пересек границу 1 июня.

По информации УП, в начале года Столар, почти через год после выезда, был вынужден вернуться в Украину и даже посетить заседание парламента, потому что под угрозой оказался депутатский мандат. А когда снова пытался выехать, то уже не смог. И был вынужден оставаться в Украине с января по апрель.

В апреле вопросы Столара решились, и он снова смог вернуться к привычной жизни на Лазурном берегу в имении, которое вы видите на фото, и к вояжам в Дубай (где Столар уже резидент).

 

Вот статистика перемещений нардепа:

  • 03.04.23 - выезд;
  • 01.05.23 - возвращение;
  • 07.05.23 - выезд;
  • 27.05.23 - возвращение;
  • 01.06.2023 - выезд.

"Украинская правда" также узнала, что персонал Столара в Ницце уже переделал номерные знаки на его автомобиле из украинских на европейские.

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Сам Столар объясняет ситуацию очень просто. Говорит, что в Монако у него живет семья, и его дети ходят там в школу. Он не видит в этом ничего предосудительного, ведь они с женой "со своих счетов платят за эту школу и отражают это в соответствии с законодательством".

Депутат признает, что периодически выезжает из страны, и делает это "вполне легально и официально". Он пояснил, что 1 июня выехал из Украины "с официальной командировкой в Сенат Франции", где сейчас и находится. Но уже успел заехать в Монако навестить жену и детей и поздравить дочь с 16-летием.

Что предшествовало: Ранее УП опубликовала свое расследование "Батальон Монако 3", в котором сообщила, что Столар находится на Лазурном берегу.

Темы: Верховная РадаграницаОПЗЖ
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