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Латвия передает Украине 20 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Ольга ГлущенкоСреда, 1 ноября 2023, 02:28
Латвия передает Украине 20 конфискованных у пьяных водителей автомобилей
Флаг Латвии, фото: Getty Images

Латвия передаст два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Источник: LSM.LV со ссылкой на Минфин страны

Детали: Издание отмечает, что такое предложение Министерства финансов поддержало правительство.

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LSM.LV напоминает, что уже некоторое время Латвия передает Украине, которая отражает нападение РФ, автомобили, отобранные у водителей, пойманных в состоянии сильного опьянения.

В публикации отмечается, что 31 октября правительство Латвии решило безвозмездно отправить еще 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро.

Как говорится в подготовленном Минфином документе, эти машины отправят, в частности, Полтавской 1-й городской больнице, медицинскому центру в Харькове, военной городской администрации Херсона и другим организациям в Херсонской области и т.д.

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Предыстория:

  • Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине восемь автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей.
  • В августе латвийское правительство решило передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии.

Темы: Латвияавтопомощь Украине
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