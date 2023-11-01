Латвия передает Украине 20 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Латвия передаст два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Источник: LSM.LV со ссылкой на Минфин страны

Детали: Издание отмечает, что такое предложение Министерства финансов поддержало правительство.

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LSM.LV напоминает, что уже некоторое время Латвия передает Украине, которая отражает нападение РФ, автомобили, отобранные у водителей, пойманных в состоянии сильного опьянения.

В публикации отмечается, что 31 октября правительство Латвии решило безвозмездно отправить еще 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро.

Как говорится в подготовленном Минфином документе, эти машины отправят, в частности, Полтавской 1-й городской больнице, медицинскому центру в Харькове, военной городской администрации Херсона и другим организациям в Херсонской области и т.д.

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