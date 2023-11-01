Латвия передает Украине 20 конфискованных у пьяных водителей автомобилей
Латвия передаст два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.
Источник: LSM.LV со ссылкой на Минфин страны
Детали: Издание отмечает, что такое предложение Министерства финансов поддержало правительство.
LSM.LV напоминает, что уже некоторое время Латвия передает Украине, которая отражает нападение РФ, автомобили, отобранные у водителей, пойманных в состоянии сильного опьянения.
В публикации отмечается, что 31 октября правительство Латвии решило безвозмездно отправить еще 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро.
Как говорится в подготовленном Минфином документе, эти машины отправят, в частности, Полтавской 1-й городской больнице, медицинскому центру в Харькове, военной городской администрации Херсона и другим организациям в Херсонской области и т.д.
Предыстория:
- Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине восемь автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей.
- В августе латвийское правительство решило передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии.