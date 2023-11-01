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Оккупанты попали в нефтезавод в Кременчуге − вспыхнул пожар

Ирина БалачукСреда, 1 ноября 2023, 07:11
Оккупанты попали в нефтезавод в Кременчуге − вспыхнул пожар
Фото из Telegram Филиппа Пронина

Россияне попали "Шахедом" по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге ночью 1 ноября, в результате чего вспыхнул пожар.

Источник: начальник Полтавской ОВА Филип Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БпЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

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К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая".

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Сейчас предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте.

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Пронин также добавил, что часть вражеских беспилотников удалось сбить.

Предыстория:

  • Во время массированной воздушной тревоги в Кременчуге и Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов.

Темы: Полтавская областьКременчугбеспилотникивзрыв
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