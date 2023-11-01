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Вблизи Миргорода прогремели взрывы 

Елена РощинаСреда, 1 ноября 2023, 09:48

В Миргородской общине в Полтавской области утром 1 ноября раздавались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Источник: "Суспільне", глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы ВСУ

Детали: Корреспонденты "Суспільне" в 09:08 сообщили, что в Миргородской общине на Полтавщине слышны звуки взрывов. В это время в Полтавской области была воздушная тревога.

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Местные власти пока не сообщают о взрывах. 

В 09:17 на Полтавщине был объявлен отбой тревоги, сообщил глава ОВА Пронин.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром сообщали о ракетной опасности в Полтавской, а также Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

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Этому предшествовало: Российские войска в ночь на 1 ноября попали "Шахедом" в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области, пожар там тушили несколько часов.

Темы: Полтавская областьвоздушная тревогавзрыв
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