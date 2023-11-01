Вблизи Миргорода прогремели взрывы
В Миргородской общине в Полтавской области утром 1 ноября раздавались звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Источник: "Суспільне", глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы ВСУ
Детали: Корреспонденты "Суспільне" в 09:08 сообщили, что в Миргородской общине на Полтавщине слышны звуки взрывов. В это время в Полтавской области была воздушная тревога.
Местные власти пока не сообщают о взрывах.
В 09:17 на Полтавщине был объявлен отбой тревоги, сообщил глава ОВА Пронин.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром сообщали о ракетной опасности в Полтавской, а также Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.
Этому предшествовало: Российские войска в ночь на 1 ноября попали "Шахедом" в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области, пожар там тушили несколько часов.