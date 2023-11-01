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Украинские посольства начали подготовку к эвакуации украинцев из Газы − МИД

Ирина БалачукСреда, 1 ноября 2023, 11:01
Украинские посольства начали подготовку к эвакуации украинцев из Газы − МИД
Люди проходят через пограничный КПП Рафах на юге Сектора Газа перед тем, как попасть в Египет, 1 ноября. Фото Getty Images

Министерство иностранных дел начало подготовку к эвакуации украинцев из Сектора Газа после того, как власти Египта разрешили выезд иностранцев через КПП "Рафах".

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь Николенко: "На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе начали подготовительный этап эвакуации украинцев".

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Детали: В частности, они уже:

  • актуализировали список желающих уехать (сейчас их 358 человек, это преимущественно женщины и дети, МИД уверяет, что со всеми поддерживает связь),
  • направили официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Сейчас ожидают согласования.
  • подготовили документы для украинцев, которые не имеют действующих проездных документов.
  • забронировали необходимый транспорт.
  • сформировали группу дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи украинским гражданам на месте.

Николенко напомнил, что выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством.

"Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", − подытожил представитель МИД.

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Что было ранее: На границе Сектора Газа с Египтом открыли КПП "Рафах" для эвакуации из анклава. ХАМАС заявил, что позволит выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам. Сообщалось, что украинцев пока среди них нет.

Темы: Сектор ГазаукраинцыэвакуацияМИД
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