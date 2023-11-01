КПП "Рафах" открыли для частичной эвакуации иностранцев и раненых с Газы
На границе Сектора Газа с Египтом открыли КПП "Рафах" для эвакуации из анклава. ХАМАС заявил, что позволит выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам. Украинцев пока среди них нет.
Источник: Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Газы, посол Украины в Египте Николай Нагорный в эфире Радио Свобода, Суспильне со ссылкой на посольство Украины в Египте
Детали: Как заявляет министерство, около 81 раненого палестинца выедут через пограничный переход Рафах для лечения в египетских больницах.
Кроме того, некоторые иностранцы и лица с двойным гражданством, как ожидается, также смогут попасть в Египет. В частности, в список вошли работники Международного комитета Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии.
Дополнено: Посол Украины в Египте Николай Нагорный сообщил, что сейчас около 500 человек получили разрешение на выезд из Сектора Газа. Однако пока это не касается украинских граждан.
Прямая речь: "Около 500 человек получили разрешения. Принцип более или менее похож, что страны идут по алфавиту. Но пока это не наши граждане".
Детали: По данным посла Украины в Египте, возросло количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газы. Сейчас в списке, который есть у посольства, значатся 358 человек.
По данным посольства, на территории Газы есть украинцы в больницах, которые ранены или больны. Их эвакуации в случае предоставления разрешения должен способствовать египетский Красный Крест, говорит посол:
Прямая речь: "Установили контакты с Египетским красным Крестом. То есть египетская сторона будет в случае, когда будет разрешена эвакуация, готова оказать содействие в вывозе этих людей на территорию Египта".
Больше деталей: Позже в посольстве Украины в Египте подтвердили информацию, что КПП "Рафах" открыли для эвакуации. Среди них пока еще нет украинцев. Эвакуируют по очереди.
Предыстория:
- 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг для собственной безопасности.
- КПП Рафах находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, на юге анклава.
- Ранее СМИ писали о его закрытии из-за израильских ударов. Однако Египет утверждает, что КПП Рафах открыт, а эвакуация невозможна из-за израильских бомбардировок. Израиль заявляет, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газа.
- 14 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. В срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.
- 16 октября стало известно, что Египет получил список украинцев для эвакуации.