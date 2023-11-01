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В Одесской области сбили два авиаракеты Х-59

Алена МазуренкоСреда, 1 ноября 2023, 11:47
В Одесской области сбили два авиаракеты Х-59

В среду 1 ноября украинские защитники сбили над морем в Одесской области две управляемые авиаракеты Х-59, которые выпустили из самолетов тактической авиации РФ.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "01 ноября 2023 года зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования ''Юг'' над морем было уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были выпущены из российских самолетов тактической авиации и направлены в направлении Одесского района".

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Темы: ракетный ударОдесская областьвойна
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