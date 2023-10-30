Россияне ударили ракетами в судоремонтный завод под Одессой, есть пострадавшие

Утром 30 октября российские войска ударили ракетами в судоремонтный завод в Одесском районе, в результате чего повреждены административное здание и техника, пострадали два человека.

Источник: руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер

Прямая речь: "Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод.

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В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия".

Детали: Пострадали два человека.

Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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