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Россияне ударили ракетами в судоремонтный завод под Одессой, есть пострадавшие

Елена РощинаПонедельник, 30 октября 2023, 10:18
Россияне ударили ракетами в судоремонтный завод под Одессой, есть пострадавшие
В Одессе слышали взрывы, поднялся дым, фото - "Суспільне"

Утром 30 октября российские войска ударили ракетами в судоремонтный завод в Одесском районе, в результате чего повреждены административное здание и техника, пострадали два человека.

Источник: руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер 

Прямая речь: "Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод.

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В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия".

Детали: Пострадали два человека. 

Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Дым, который поднялся после взрывов в Одессе
Дым, который поднялся после взрывов в Одессе
Суспільне Одеса

Этому предшествовало: В Одессе утром 30 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги и угрозы применения баллистического оружия.

Темы: ОдессаОдесская областьракетный ударвойна
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