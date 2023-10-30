Россияне ударили ракетами в судоремонтный завод под Одессой, есть пострадавшие
Утром 30 октября российские войска ударили ракетами в судоремонтный завод в Одесском районе, в результате чего повреждены административное здание и техника, пострадали два человека.
Источник: руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер
Прямая речь: "Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод.
В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия".
Детали: Пострадали два человека.
Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Этому предшествовало: В Одессе утром 30 октября прогремели взрывы во время воздушной тревоги и угрозы применения баллистического оружия.