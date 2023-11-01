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К мэру Ужгорода пришли с обысками

Валентина РоманенкоСреда, 1 ноября 2023, 13:09
К мэру Ужгорода пришли с обысками
фото из Телеграм журналиста Виталия Глаголы

Служба безопасности Украины и Национальная полиция 1 ноября проводят обыски в горсовете Ужгорода и городского головы Богдана Андриива.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Следственные действия проводятся в кабинете мэра и структурных подразделениях горсовета.

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Обновлено: Служба безопасности Украины и Национальная полиция подтвердили, что провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.

Темы: Ужгородобыски
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