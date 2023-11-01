Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Командировка на отдых": стала известна причина обысков в горсовете Ужгорода

Валентина РоманенкоСреда, 1 ноября 2023, 16:05
Командировка на отдых: стала известна причина обысков в горсовете Ужгорода
обыск у мэра Ужгорода. фото, предоставленное УП источником

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета: проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.

Источник: пресс-служба СБУ, Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках.

Реклама:

Так для оформления зарубежной поездки чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций.

Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на зарубежные "командировки" не вносили в систему электронного документооборота горсовета.

ВИДЕО ДНЯ

По имеющимся данным, во время таких "командировок" чиновники на самом деле выезжали на зарубежный отдых во время войны.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

 
 

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: УжгородобыскиСБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоРоссияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей

Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско

CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без средств для Украины

Во "Львовской политехнике" заявили, что оснований для увольнения Фарион нет

Все новости...
Ужгород
К мэру Ужгорода пришли с обысками – источник
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Залечь на дно в Ужгороде. Чем живет город, где нет ракетных атак и комендантского часа
Последние новости
10:37
США без публичной огласки отправляют Израилю больше боеприпасов и ракет – Bloomberg
10:25
Уязвимое, но важное пограничье. Какой шанс Украина дает Европе
10:20
Почему космические тела преимущественно круглые – рассказывают в NASA
10:13
ИИ против Соловьева: как украинские разработчики борются с российской дезинформацией
10:13
фотоСБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российское ГРУ
10:06
Беспилотник во вторник атаковал пороховой завод в России, возник пожар – СМИ
10:04
В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю
10:03
Херсонская, Харьковская и Донецкая области имеют раненых за сутки из-за обстрелов россиян
09:50
Латексная перчатка помогала дышать раненому. Как медики спасали жизнь на "Азовстали"
09:33
Hyundai станет партнером "Укрэнерго" в модернизации системы передачи электроэнергии
Все новости...
Реклама: