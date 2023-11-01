"Командировка на отдых": стала известна причина обысков в горсовете Ужгорода

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета: проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.

Источник: пресс-служба СБУ, Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках.

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Так для оформления зарубежной поездки чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций.

Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на зарубежные "командировки" не вносили в систему электронного документооборота горсовета.

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По имеющимся данным, во время таких "командировок" чиновники на самом деле выезжали на зарубежный отдых во время войны.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.