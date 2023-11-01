"Командировка на отдых": стала известна причина обысков в горсовете Ужгорода
Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета: проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.
Источник: пресс-служба СБУ, Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках.
Так для оформления зарубежной поездки чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций.
Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на зарубежные "командировки" не вносили в систему электронного документооборота горсовета.
По имеющимся данным, во время таких "командировок" чиновники на самом деле выезжали на зарубежный отдых во время войны.
Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.