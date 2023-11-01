Дубинский инструктирует: ГБР обнародовало аудио по делу об организации незаконного выезда

Государственное бюро расследований опубликовало аудиодоказательство по делу о незаконной переправке гражданина за границу, которое открыто в отношении нардепа Александра Дубинского.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Аудиозапись, на которой народный депутат инструктирует родственника своей сожительницы, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию".

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Детали: По информации следствия, нардеп в сговоре с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.

Разрешение на выезд родственник получил по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона".

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Выяснилось, что на самом деле мужчина, по указанию Дубинского, должен был прибыть в Кишинев, где должен был ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто (по данным источника УП, Toyota Land Cruiser 200) народного избранника с автостоянки международного аэропорта Кишинева в столицу Австрии Вену.

Что предшествовало: 1 ноября стало известно, что правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.