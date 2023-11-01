Из-за новых обстоятельств по Дубинскому ГБР и СБУ проводят 7 обысков
Обыски у внефракционного народного депутата Александра Дубинского проводят работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ по факту незаконной переправки гражданина за границу, к которому тот может быть причастен.
Источник: пресс-служба ГБР, СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Бюро не называет фамилии нардепа, но по данным источника УП, речь идет о Дубинском.
По информации, имеющейся у следствия, нардеп в сговоре с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены.
Родственник народного избранника пытался выехать с территории Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска.
В качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" - выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других формирований.
Это разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона". Сам "родственник" позже засвидетельствовал, что не знаком с деятельностью этой общественной организации.
Также выяснилось, что на самом деле мужчина, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев. Где должен был ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто (по данным источника УП, Toyota Land Cruiser 200) народного избранника с автостоянки международного аэропорта Кишинева в столицу Австрии Вену, отмечают в Бюро.
Учитывая обстоятельства, генеральный прокурор открыл уголовное производство по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины, совершенного народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Сейчас правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.
Продолжается досудебное следствие.
Предыстория:
- 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
- Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
- В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.
- В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
- 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
- Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.