Работники подпольного казино проломили стену и сбежали от детективов в Киеве

Дыра в стене, через которую сбежали дельцы, фото: БЭБ

В Киеве работники нелегального казино проломили гипсокартонный перестенок в соседнее кафе и сбежали от правоохранителей, которые пришли к ним с обыском.

Источник: сайт и youtube-страница Бюро экономической безопасности

Детали: Сообщается, что инцидент произошел, когда детективы теруправления БЭБ в Киеве разоблачили подпольное казино и пришли в него с обысками.

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В помещении правоохранители изъяли системные блоки, мониторы, сейф, сетевые коммутаторы, карточки отчетности, деньги и тому подобное.

Игровой зал казино, фото: БЭБ

Злоумышленникам грозит наказание не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса, но и за незаконное проникновение на частную территорию. Сейчас их личности устанавливаются.

Начато расследование по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).