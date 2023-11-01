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Работники подпольного казино проломили стену и сбежали от детективов в Киеве

Евгений КизиловСреда, 1 ноября 2023, 16:04
Работники подпольного казино проломили стену и сбежали от детективов в Киеве
Дыра в стене, через которую сбежали дельцы, фото: БЭБ

В Киеве работники нелегального казино проломили гипсокартонный перестенок в соседнее кафе и сбежали от правоохранителей, которые пришли к ним с обыском.

Источник: сайт и youtube-страница Бюро экономической безопасности

Детали: Сообщается, что инцидент произошел, когда детективы теруправления БЭБ в Киеве разоблачили подпольное казино и пришли в него с обысками.

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В помещении правоохранители изъяли системные блоки, мониторы, сейф, сетевые коммутаторы, карточки отчетности, деньги и тому подобное.

 
Игровой зал казино, фото: БЭБ

Злоумышленникам грозит наказание не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса, но и за незаконное проникновение на частную территорию. Сейчас их личности устанавливаются.

Начато расследование по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

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Темы: казиноКиев
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