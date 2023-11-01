Залужный заговорил об уклонистах и резервах: Пробелы в законодательстве

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назвал пять приоритетов, которые нужны Украине, чтобы выстоять в войне с Россией. Один из них - необходимость наращивания резервов.

Источник: Залужный в своей колонке на The Economist

Прямая речь: "Моим пятым и последним приоритетом является наращивание резервов. Россия не смогла воспользоваться своим значительным преимуществом в человеческих ресурсах, поскольку Владимир Путин опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать политический кризис, а также потому что Россия не может подготовить и снарядить достаточное количество людей.

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Однако у Украины также ограничены возможности тренировать резервы на собственной территории. Мы не можем легко проводить ротацию солдат на фронте. Более того, Россия может нанести удар по учебным центрам. Также в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей".

Детали: По словам Залужного, Украина пытается решить эти проблемы. Вводится единый реестр военнообязанных, также планируется расширить категорию граждан, которые могут быть призваны. Кроме того, вводится "боевая стажировка", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для подготовки.

Читайте колонку полностью Залужный: Война переходит на новый этап, Украине нужны технологии