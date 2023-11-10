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В ЕС уверяют, что обойдут любое вето Венгрии и предоставят 50 млрд Украине

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 ноября 2023, 13:29
В ЕС уверяют, что обойдут любое вето Венгрии и предоставят 50 млрд Украине
ФЛАГИ ЕС И УКРАИНЫ, ФОТО КАБМИНА УКРАИНЫ

В Евросоюзе говорят, что смогут обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на европейских чиновников

Детали: Еврокомиссия предложила расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы, и 27 стран-членов ЕС должны проголосовать за этот пакет на саммите 14-15 декабря.

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Но некоторые опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который сохраняет связи с Москвой и возражал против подобной поддержки в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

На случай, если Будапешт таки применит свое право вето, два чиновника ЕС заявили, что Евросоюз имеет способ обойти его, обратившись к каждому из правительств других стран ЕС с просьбой разработать собственный пакет помощи Киеву. Вместе двусторонние пакты составят те же 50 млрд евро.

Один из чиновников ЕС сказал: "Венгрия рискует перенапрячь свою удачу. Мы бы хотели иметь их на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомляет, но у нас он есть, если понадобится"

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Второй чиновник ЕС, который также говорил на условиях анонимности, согласился с ним: "Вопрос денег для Украины будет решен так или иначе, Киев получит поддержку ЕС".

Он добавил: "Если Венгрия станет препятствием на пути к необходимому единодушию, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой путь, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии".

Темы: ЕСпомощь УкраинеВенгрия
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