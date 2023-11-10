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Лыжные куртки для национальной сборной России шили на Закарпатье

Елена Рощина, Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 13:50
Лыжные куртки для национальной сборной России шили на Закарпатье
На Закарпатье фирма итальянца под брендом "Vist" шила лыжные куртки для российских спортсменов, фото из Facebook Виктора Микиты

На Закарпатье по заказу "Russia Ski Team" отшивали зимние лыжные куртки для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту под итальянским брендом "Vist".

Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook, СБУ, ГПСУ, Офис генпрокурора

Прямая речь: "На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM".

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Детали: Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили работники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины.

Руководитель Закарпатья поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.

Как сообщает ОГП, общество изготавливало спортивную одежду для команды национальной сборной РФ по горнолыжному спорту. Для этого они использовали заготовки зимних лыжных курток и эмблемы с символикой государства-агрессора.

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фото Огп

По данным следствия, в течение от начала 2023 года подпольная мастерская изготовила и поставила в РФ более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. При отправке спортивной одежды фигуранты заклеивали на ней марлевым скотчем российскую символику, рассказали в СБУ.

Чтобы скрыть нелегальные поставки, их "маршрут" пролегал через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики.

Им оказался иностранец, который непосредственно занимался заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывал переправку готовой продукции в РФ.

Для обеспечения производственного процесса в швейном цехе он привлек руководительницу этого предприятия. Выполнением российского "заказа" занималось не более 5 швей, которых отбирали среди "доверенных" лиц.

Также швеи дополнительно проходили "инструктаж" по неразглашению факта сотрудничества в пользу страны-агрессора среди окружающих, знакомых и родственников, говорят в спецслужбе.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в ходе обыска в швейном цехе правоохранители обнаружили 150 спортивных курток с символикой страны-агрессора.

Темы: ЗакарпатьеРосcиябизнесспорт
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