Депортированный из Мариуполя в РФ подросток Ермохин скоро будет в Украине – Лубинец

Украина договорилась о возвращении депортированного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях

Прямая речь: "Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой".

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Детали: Лубинец призвал "всех успокоиться" и не распространять непроверенную информацию. Он отметил, что такая публичность вредит процессам возвращения.

фото Лубинца

Предыстория:

16-летнего Богдана Ермохина из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию в 2022 году. Он оказался в детском санатории в Московской области.

В июле 2022 года его отдали под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.

19 ноября Богдану должно исполниться 18 лет. По его словам, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.

Уполномоченный президентом РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова накануне заверила, что парня вернут домой уже на следующей неделе.