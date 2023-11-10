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Депортированный из Мариуполя в РФ подросток Ермохин скоро будет в Украине – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 ноября 2023, 14:38
Депортированный из Мариуполя в РФ подросток Ермохин скоро будет в Украине – Лубинец
Незаконно вывезенный в Россию 17-летний Богдан Ермохин. Фото: Радио Свобода

Украина договорилась о возвращении депортированного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях

Прямая речь: "Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой". 

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Детали: Лубинец призвал "всех успокоиться" и не распространять непроверенную информацию. Он отметил, что такая публичность вредит процессам возвращения.

 
фото Лубинца

Предыстория: 

  • 16-летнего Богдана Ермохина из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию в 2022 году.  Он оказался в детском санатории в Московской области.
  • В июле 2022 года его отдали под опеку ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После этого парень обратился за помощью к адвокату.
  • 19 ноября Богдану должно исполниться 18 лет. По его словам, он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года. 
  • Уполномоченный президентом РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова накануне заверила, что парня вернут домой уже на следующей неделе.

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Темы: детидепортация омбудсменРосcия
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