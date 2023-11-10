В Брянской области застрелили подполковника ФСБ – ГУР

Диверсанты РДК якобы уничтожили подполковника ФСБ в России, фото из Telegram "Российского добровольческого корпуса"

В Брянской области РФ 9 ноября расстреляли автомобиль подполковника ФСБ России Сергея Шатыя, за его ликвидацией стоят бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины.

Источник: российский Telegram-канал "Baza" со ссылкой на свои источники, hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины, "Русский добровольческий корпус" (РДК)

Детали: Ряд российских Telegram-каналов написали, что неизвестные расстреляли автомобиль пограничного управления в Брянской области РФ, в результате чего погиб подполковник ФСБ.

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По данным Baza, нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области.

Около 16 часов 9 ноября неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись. В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш. Он погиб на месте.

РДК в полночь 10 ноября опубликовал пост, в котором заявил, что его диверсионно-разведывательная группа успешно "провела засаду на транспорт противника в Брянской области", и анонсировал видео "объективного контроля" позже.

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Источник в украинском ГУР подтвердил hromadske информацию о ликвидации подполковника Сергея Шатыя.