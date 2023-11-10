Россияне днем ударили дронами по Никополю: есть погибшая и раненый
Пятница, 10 ноября 2023, 15:39
Российские военные днем атаковали дронами город Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в соцсетях
Прямая речь: "После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе. Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он госпитализирован".
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Детали: В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются.