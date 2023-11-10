Зеленский провел "важную" Ставку: Есть конкретные решения по защите Херсона

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 10 ноября обсуждали усиление противовоздушной обороны Херсона, стратегию деоккупации, военный бюджет на 2024 год, ситуацию на фронте и ряд других вопросов.

Источник: глава государства Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Важная Ставка.

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Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги для его воплощения. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий.

Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике.

Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки".

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Детали: Зеленский сообщает, что заслушал отчеты командующих о текущей ситуации на фронте на всех ключевых направлениях: Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Мелитопольское и левобережье Херсонщины.

На Ставке был также отдельный доклад по эвакуации украинцев и граждан стран-партнеров из Газы. Работа продолжается, отметил Зеленский.