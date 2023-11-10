Встреча Байдена с Си: СМИ узнали, о чем будут говорить лидеры в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября в Сан-Франциско намерены обсудить восстановление каналов связи между вооруженными силами обеих стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам, как военная активность Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

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По данным американских чиновников, лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, перспективу восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере", – сказал один из американских чиновников.

По его словам, Байден выразит Си обеспокоенность "опасной" и "провокационной" военной активностью Китая вокруг Тайваня.

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Чиновники отмечают, что саммит не означает изменение в политике США в отношении Китая, но является признанием того, что государства нуждаются в эффективных каналах коммуникации.

Напомним: