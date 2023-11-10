В Симферополе мобилизованные до смерти избили своего полковника – ГУР

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО. РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В оккупированном Симферополе в Крыму российские мобилизованные до смерти избили заместителя командира полка.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: По информации ГУР, событие произошло 1 ноября. Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжелые телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер занимал должность заместителя командира полка.

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Украинская разведка утверждает, что 7 ноября в больнице Симферополя констатировали его смерть от полученных травм.

ГУР сообщает, что подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и скрылись в Краснодарский край России.