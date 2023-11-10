"Идет тяжело": с Купянщины принудительно эвакуировали уже 236 детей – Харьковская ОВА
Пятница, 10 ноября 2023, 17:09
Из Купянского района Харьковской области эвакуировали 236 детей в рамках принудительной эвакуации, остается еще 55.
Источник: Харьковская ОВА со ссылкой на заявление начальника ХОВА Олега Синегубова
Прямая речь: "С Купянщины уже эвакуировали 236 детей. Эвакуация идет трудно, поскольку некоторые семьи настроены оставаться, однако мы продолжаем подчеркивать, что стоит выезжать. Другого пути не будет, наша задача - вывезти из опасных направлений детей".
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Детали: Как сообщил Синегубов, в рамках принудительной эвакуации из Купянского района в безопасные места осталось эвакуировать 55 детей.
Предыстория:
- 25 октября Харьковская ОВА сообщила, что готовит решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов.
- 2 ноября стало известно, что приняли решение о принудительной эвакуации детей из 66 населенных пунктов, в том числе прифронтовых.
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