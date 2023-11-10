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Посол ЕС в Украине: Председательство Венгрии в Евросовете не повлияет на движение Украины к членству

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 18:30
Посол ЕС в Украине: Председательство Венгрии в Евросовете не повлияет на движение Украины к членству
фото - getty images

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что председательство Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года не помешает дальнейшему движению Киева к членству.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Матернову в интервью "Суспильному"

Детали: Дипломат объяснила, что страна, которая председательствует в Совете Евросоюза, "способствует достижению согласия по конкретным вопросам в различных формациях, советах, рабочих группах".

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"Поэтому не думаю, что любое председательство может повлиять на решение относительно чего-то в ту или иную сторону. Это не та роль. Евросоюз – это структура, которая имеет определенные сферы, действующие на основе консенсуса. Расширение ЕС является одной из них", – считает Матернова.

Она, однако, добавила, что важно серьезно относиться к беспокойству, которые выражает тот или иной член Евросоюза.

"С Венгрией важно иметь тесный диалог, потому что расширение Евросоюза зависит от единодушия", – указала посол ЕС.

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Венгрия, как известно, будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. Сейчас в Совете ЕС председательствует Испания.

В пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, добавив, что "Киев далек от ЕС".

Перед этим в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.

Кроме того, Будапешт угрожал блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Темы: ЕСВенгрия
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