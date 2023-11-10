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В Украину прибыли пусковые установки для NASAMS от Литвы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 19:15
В Украину прибыли пусковые установки для NASAMS от Литвы
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ЛИТВЫ

Литва подтвердила, что передала Украине две пусковые установки для NASAMS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовское Минобороны

Детали: Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что приобретенные пусковые установки NASAMS "будут интегрированы в подразделения огневого управления ВСУ, таким образом дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США".

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"Наша поддержка остается важным фактором в обороне Украины. Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем наших союзников также их услышать", – сказал Анушаускас.

В июне Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы подписало контракт с норвежской компанией Kongsberg на приобретение пусковых установок NASAMS. Перед передачей установок украинские военнослужащие прошли комплексную подготовку.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также предоставила автомобили с большим пробегом, необходимые для экипажей ракетных комплексов. Дополнительный пакет для обслуживания комплексов предоставило норвежское Минобороны.

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Общая стоимость военной помощи Литвы Украине составляет уже около полумиллиарда евро.

В расходы бюджета на 2024 год в Литве планируют включить поддержку Украины на сумму 340 миллионов евро

Отметим, ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что на боевое дежурство заступили новые системы противовоздушной обороны NASAMS.

Темы: Литвапомощь Украине
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