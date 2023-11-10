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За год войны нам удалось остановить врага – командир "Абдула" о Бахмутском направлении

Алена МазуренкоПятница, 10 ноября 2023, 21:33
За год войны нам удалось остановить врага – командир Абдула о Бахмутском направлении
скриншот

Командир подразделения аэроразведки "TERRA" 3 штурмовой бригады Николай Волохов рассказал, что на Бахмутском направлении уже год - стабильная, но тяжелая ситуация, а защитникам удалось остановить врага и перейти в наступление.

Источник: Николай Волохов, позывной "Абдула" - командир подразделения аэроразведки "TERRA" 3 штурмовой бригады в эфире ток-шоу "Украинской правды"

Прямая речь: "Ситуация на Бахмутском направлении уже, пожалуй, год тяжелая, но стабильная. Уже несколько месяцев мы находимся в инициативе. Есть результаты, продвигаемся вперед.

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Ранее продвижение было более стремительным, сейчас погодные условия определенным образом нас ограничивают. Враг также очень много усилий прилагает, чтобы восстановить те позиции, которые потерял. Их контратаки также немного замедляют наше продвижение".

Детали: По его словам, результат операции украинских сил на этом участке фронта за год войны, от зимы 2022 года до зимы 2023 года, является неплохим: "Удалось остановить врага, стабилизировать ситуацию, перейти от обороны и потерь позиций к наступательным действиям".

В то же время, Волохов добавил, что с приближением зимы и изменения погодных условий возможностей станет меньше.

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