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Офис генпрокурора отреагировал на отказ Франции в экстрадиции Жеваго

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 21:37
Офис генпрокурора отреагировал на отказ Франции в экстрадиции Жеваго
КОНСТАНТИН ЖЕВАГО, GETTY IMAGES

Офис генпрокурора отмечает, что украинские правоохранители продолжают взаимодействовать с компетентными органами Франции относительно украинского миллиардера Константина Жеваго, в отношении которого в Украине есть еще одно подозрение.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: В ОГП подтвердили, что по информации французской стороны, суд кассационной инстанции оставил в силе решение Апелляционного суда города Шамбери об отказе в удовлетворении запроса о выдаче Украине бывшего народного депутата, который находится на территории Французской Республики.

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Прокуроры напоминают, что решение Апелляционного суда Шамбери было обосновано тем, что Украина, "находясь в состоянии войны, была вынуждена отступить от выполнения обязанностей по международным договорам, в том числе в части права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту", и не может, по мнению суда, гарантировать, что лицо предстанет перед судом, который обеспечивает основные процессуальные гарантии и право на защиту, которых придерживается Французская Республика.

В то же время в ОГП напоминают, что в отношении Жеваго детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют еще одно расследование - по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда Украины (ч. 4 ст. 369 УКУ).

В частности, 28 июля 2023 года французская сторона вручила фигуранту сообщение о подозрении в этом производстве (НАБУ о подозрении официально сообщило 3 августа -ред).

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Дословно: "Украинские следователи и прокуроры продолжают взаимодействовать с компетентными органами Франции в рамках международно-правового сотрудничества".

Темы: ЖевагоОфис генпрокурора
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