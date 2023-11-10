Венгрия просит ЕС начать процедуру против Болгарии за налог на транзит российского газа

В правительстве Венгрии обратились к Еврокомиссии с призывом начать юридическую процедуру против Болгарии в связи с тем, что София установила налог на транзит российского природного газа через свою территорию.

Источник: AP, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, "Европейская правда"

Детали: В видео, опубликованном в Facebook, Бока сообщил, что направил Еврокомиссии письмо с призывом начать процедуру о нарушении в отношении Болгарии в связи с налогом на транзит российского газа.

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Министр выразил недовольство тем, что София перед таким шагом не консультировалась с Венгрией, и заявил, что это является нарушением торговых правил ЕС и якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и всего региона.

Он добавил, что Венгрия готова до конца года подать иск в Суд ЕС в этом вопросе, если Еврокомиссия проигнорирует призыв Будапешта.

Напомним:

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