Китай массово скупает оборудование США для производства чипов, обходя ограничения – Reuters

Китайские компании скупают в США оборудование для производства чипов, несмотря на ряд новых ограничений на экспорт.

Источник: об этом говорится в отчете Конгресса США во вторник, Reuters

Детали: Годовой отчет на 741 странице, опубликованный двухпартийным комитетом Палаты представителей по Китаю.

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Ограничения экспорта введены администрацией Байдена еще в октябре 2022 года. Они имеют цель запретить китайским производителям микросхем получить в США инструменты для их производства, если они будут использоваться для передовых микросхем.

Поскольку Министерство торговли использует ограничение в 14 нанометров, "импортеры часто могут покупать оборудование, если они утверждают, что оно используется на старой производственной линии. Из-за ограниченных возможностей трудно проверить используемое оборудование.

Это открытие произошло, когда Соединенные Штаты пытались выяснить, как китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei удалось изготовить передовой 7-нанометровый чип для питания своего смартфона Mate 60 Pro на ведущем китайском производителе микросхем SMIC, несмотря на ограничения экспорта.

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Huawei и SMIC также были добавлены в список торговых ограничений в 2019 и 2020 годах, который теоретически запрещает американским поставщикам поставлять определенные технологии компаниям.

Соединенным Штатам удалось закрыть ключевую лазейку Китая к передовым инструментам для производства чипов, убедив союзников Японию и Нидерланды, которые имеют такие же мощные отрасли производства оборудования для изготовления чипов, объявить о собственных ограничениях на экспорт желаемой технологии.

Но Китай накапливал оборудование, воспользовавшись разрывом между ограничениями Соединенных Штатов в октябре 2022 года и аналогичными шагами Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 года соответственно, говорится в отчете.

Согласно документу, с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудования для производства полупроводников на сумму 3,2 миллиарда долларов (23,5 миллиарда юаней), что на 96,1% больше, чем за тот же период 2022 года на 1,7 миллиарда долларов (12 миллиардов юаней). За первые восемь месяцев 2023 года объем импорта Китаем полупроводникового оборудования из всех стран составил 13,8 миллиарда долларов США (100 миллиардов юаней).

В отчете нет конкретных рекомендаций для устранения пробелов в правилах США, но Конгресс призывают требовать ежегодной оценки эффективности экспортного контроля за производством микросхем.