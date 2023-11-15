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Враг активно атакует на трех направлениях – Генштаб

Алена ИвашкивСреда, 15 ноября 2023, 06:56
Враг активно атакует на трех направлениях – Генштаб
Украинская военная техника на поле боя, фото Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку - Силы обороны отбили 17 атак. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 12 атак оккупантов, а на Марьинском - 20 штурмов россиян.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. В общем враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

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Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили 8 атак.

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На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 12 атак оккупантов у Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено штурмовик Су-25, 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 17 разведывательных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов противника.

Темы: Генштабвойна
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