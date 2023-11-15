Оккупанты превратили Новую Каховку в помойку, на крышах домов выставили пулеметы – мэр

Мэр ныне оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Владимир Коваленко говорит, что на территории этой общины, которая постоянно обстреливается врагом, фактически не осталось российского офицерского состава.

Источник: Коваленко в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "В самом городе постоянно гремит, постоянно обстрелы. В связи с этим абсолютное большинство жителей старается не находиться на улицах, только в случае большой необходимости. Что касается действий оккупантов, то согласно той информации, которая у меня есть, а она есть почти каждый день, практически на линии фронта остались рядовой и сержантский состав. Офицеры отошли в тыл".

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Детали: По словам мэра, к определенным улицам у жителей Новой Каховки вообще доступ перекрыт, в нарушителей этого запрета захватчики стреляют без предупреждения.

"Это парковая территория, там все заминировано, там все в железобетонных конструкциях, все заросло сорняками. Город превратили в помойку. И выставили со вторых этажей и на крышах жилых домов минометы или пулеметы", - добавил он.