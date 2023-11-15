Полицейский переправлял мужчин за границу как "инвалидов": называли пароль на границе

Государственное бюро расследований разоблачило схему незаконной переправки мужчин за границу под видом инвалидов, которую организовал заместитель начальника районного отдела полиции в Волынской области.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: ГБР сообщает, что чиновник одного из правоохранительных органов Волынской области решил наладить схему переправки уклонистов. ОГП уточняет, что речь идет о заместителе начальника Владимирского районного отдела полиции ГУНП в Волынской области.

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Дословно ГБР: "Задокументирован факт, когда "клиент" на границе назвал заранее оговоренный пароль, после чего был оформлен как "лицо с инвалидностью при наличии удостоверения". При этом никаких подтверждающих документов он не предоставлял. Сейчас "клиент" уже вернулся в Украину.

Правоохранитель брал деньги тремя траншами: 4,5 тыс. долларов США за начало подготовки к выезду за границу; 1,5 тыс. долларов США непосредственно перед выездом за границу; 2 тыс. долларов США после выезда за границу, которые должно было уже передать доверенное лицо".

Детали: ОГП сообщает, что правоохранитель активно проводил встречи с военнообязанными и предлагал помощь в организации пересечения границы вне пункта пропуска в Черновицкой и Волынской областях.

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Его разоблачили во время организации переправки через пункт пропуска "Устилуг" и задержали во время получения от посредника остатка средств.

Полицейскому сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Решается вопрос о привлечении к ответственности его сообщников и избрании меры пресечения подозреваемому.