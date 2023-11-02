Израиль во второй раз ударил по лагерю беженцев в Секторе Газа

Палестинцы ищут пострадавших на месте израильского удара по лагерю беженцев Джабалия на севере Сектора Газа 31 октября, фото Anas al-Shareef/Reuters

В результате второго за два дня авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа в среду погибли по меньшей мере 80 человек.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Директор индонезийской больницы Сектора Газа, доктор Атеф Аль Кахлут, сообщил в среду, что по меньшей мере 80 тел доставлены в больницу после удара. Других людей достают из-под руин.

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По его словам, большинство жертв - женщины и дети, а еще сотни людей получили ранения.

Израильские силы подтвердили удар и заявили, что убили еще одного командира ХАМАСа в среду во время второго удара по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удары по командно-контрольному комплексу ХАМАС в Джабалии "на основе точных данных разведки", убив руководителя противотанкового ракетного подразделения исламистской группировки Мухаммеда Асара.

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Дословно Армия обороны Израиля: "Хамас намеренно строит свою террористическую инфраструктуру под, вокруг и внутри гражданских зданий, намеренно подвергая опасности гражданское население Сектора Газа".

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