Израиль во второй раз ударил по лагерю беженцев в Секторе Газа
В результате второго за два дня авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа в среду погибли по меньшей мере 80 человек.
Детали: Директор индонезийской больницы Сектора Газа, доктор Атеф Аль Кахлут, сообщил в среду, что по меньшей мере 80 тел доставлены в больницу после удара. Других людей достают из-под руин.
По его словам, большинство жертв - женщины и дети, а еще сотни людей получили ранения.
Израильские силы подтвердили удар и заявили, что убили еще одного командира ХАМАСа в среду во время второго удара по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа.
Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удары по командно-контрольному комплексу ХАМАС в Джабалии "на основе точных данных разведки", убив руководителя противотанкового ракетного подразделения исламистской группировки Мухаммеда Асара.
Дословно Армия обороны Израиля: "Хамас намеренно строит свою террористическую инфраструктуру под, вокруг и внутри гражданских зданий, намеренно подвергая опасности гражданское население Сектора Газа".
Предыстория:
- В среду армия обороны Израиля подтвердила, что в результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАСа Ибрагим Биари.