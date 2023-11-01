ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС
Среда, 1 ноября 2023, 01:24
В результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС Ибрагим Биари.
Источник: Sky News со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари
Прямая речь: "Во время этой операции убито много террористов. Террористов, которые были с ним (Биари – ред.) в здании, а также в туннелях под ним".
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Детали: Хагари добавил, что удар по зданию привел к обвалу других домов из-за разветвленной поскольку там была разветвленная подземная инфраструктура.
"Эта инфраструктура предназначена для совершения атак на Израиль, и она разрушена", – подчеркнул контр-адмирал ЦАХАЛа.
Он также сказал, что Биари стоял не только за нападением на Израиль 7 октября, но и за другими атаками.
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Предыстория:
- 11 октября ЦАХАЛ объявил об убийстве министра финансов ХАМАСа Джавада Абу Шамалы.
- Также израильские военные 12 октября сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.