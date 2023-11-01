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ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС

Ольга ГлущенкоСреда, 1 ноября 2023, 01:24
ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС
израильские военные, фото: twitter ЦАХАЛ

В результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС Ибрагим Биари.

Источник: Sky News со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари

Прямая речь: "Во время этой операции убито много террористов. Террористов, которые были с ним (Биари – ред.) в здании, а также в туннелях под ним".

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Детали: Хагари добавил, что удар по зданию привел к обвалу других домов из-за разветвленной поскольку там была разветвленная подземная инфраструктура.

"Эта инфраструктура предназначена для совершения атак на Израиль, и она разрушена", – подчеркнул контр-адмирал ЦАХАЛа.

Он также сказал, что Биари стоял не только за нападением на Израиль 7 октября, но и за другими атаками.

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фото: ЦАХАЛ

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Темы: ИзраильХАМАССектор Газавойна
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