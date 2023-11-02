Украинцы все больше соглашаются, что власть можно критиковать даже во время войны − КМИС

Две трети украинцев убеждены, что даже во время войны целесообразно критиковать власть, если она допустила ошибочные или неправильные действия; в мае 2022 года ситуация была диаметрально противоположной.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии, проведенного 30 сентября − 13 октября

Дословно КМИС: "В мае 2022 года (в начале вторжения) большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики − 26%.

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Сейчас, в октябре 2023 года, ситуация стала диаметрально противоположной: теперь 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти, а настаивают на том, чтобы избегать любых споров, − 25%".

Инфографика КМИС

Детали: Отмечается, что во всех регионах Украины большинство населения считают, что и сейчас есть смысл в том, чтобы критиковать возможные ошибочные и неправильные действия власти.

инфографика КМИС

При этом социологи подчеркивают, что среди украинцев безусловным остается запрос на единение и избежание внутренних распрей. В частности, поэтому 81% украинцев выступают против проведения выборов сейчас.

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В то же время в Украине нарастает критика действий центральной власти и желание "изменений". Социологи считают, что это связано с существованием коррупции и нежеланием украинцев замалчивать ее.

"Приоритетом остается Победа. Соответственно, этот вопрос отражает в большей степени целесообразность именно конструктивной критики возможных ошибочных действий власти. Украинцы хотят конструктивных предложений, которые бы исправляли имеющиеся недостатки и которые бы приближали Украину к Победе", − прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Исследование проходило с 30 сентября по 13 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% − для показателей, близких к 10%, 1,1% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.