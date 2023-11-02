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Подсудный нардеп Дубневич "телепортировался" за границу

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетверг, 2 ноября 2023, 12:48
Подсудный нардеп Дубневич телепортировался за границу
ФОТО ИЗ FACEBOOK ДУБНЕВИЧА

Народный депутат Ярослав Дубневич, который является обвиняемым по делу об убытках Укрзализныци на 93 млн грн, а также уверял, что находится в Украине, оказался за границей. Высший антикорсуд объявил его в международный розыск.

Источник: Центр противодействия коррупции, УП со ссылкой на комментарий ВАКС, Специализированная антикоррупционная прокуратура, источники УП в ГПСУ

Дословно ЦПК: "Как сообщил прокурор, 8 октября 2023 года Дубневич пересек границу Румынии с Венгрией, дальнейшее его местонахождение неизвестно. Об этом на запрос украинских органов ответили в Европоле.

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При этом неизвестно, как он пересек украинскую границу, ведь данных об этом в системе нет".

Детали: ЦПК сообщает, что ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора и объявил Дубневича в международный розыск. Решение в дальнейшем позволит инициировать изменение меры пресечения и взыскать 56 млн грн в доход государства.

Дополнено: ВАКС подтвердил УП, что Дубневича 2 ноября объявили в международный розыск по ходатайству прокурора. Как сообщил ВАКС, на прошлой неделе было принято решение об осуществлении привода на заседание 2 ноября, однако Дубневич на заседание не прибыл.

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Источники УП подтвердили, что Государственная пограничная служба не фиксировала пересечения границы Дубневичем.

САП не назвала фамилию депутата, однако сообщила, что объявила в международный розыск нардепа, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци".

Дословно САП: "Суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за рубежом и удовлетворил ходатайство. Вопрос об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн и изменение обвиняемому меры пресечения будут решаться в следующих судебных заседаниях".

Предыстория: 

  • В феврале 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич.
  • Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".
  • 11 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. 
  • 17 октября стало известно, что Дубневича объявили в розыск. При этом на заседании Высшего антикорсуда нардеп вышел на видеосвязь и сообщил, что находится в больнице на территории Украины, но в каком именно месте - не сказал.

Темы: розысксудЦПК
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