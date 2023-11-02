Подсудный нардеп Дубневич "телепортировался" за границу

Народный депутат Ярослав Дубневич, который является обвиняемым по делу об убытках Укрзализныци на 93 млн грн, а также уверял, что находится в Украине, оказался за границей. Высший антикорсуд объявил его в международный розыск.

Источник: Центр противодействия коррупции, УП со ссылкой на комментарий ВАКС, Специализированная антикоррупционная прокуратура, источники УП в ГПСУ

Дословно ЦПК: "Как сообщил прокурор, 8 октября 2023 года Дубневич пересек границу Румынии с Венгрией, дальнейшее его местонахождение неизвестно. Об этом на запрос украинских органов ответили в Европоле.

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При этом неизвестно, как он пересек украинскую границу, ведь данных об этом в системе нет".

Детали: ЦПК сообщает, что ВАКС удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора и объявил Дубневича в международный розыск. Решение в дальнейшем позволит инициировать изменение меры пресечения и взыскать 56 млн грн в доход государства.

Дополнено: ВАКС подтвердил УП, что Дубневича 2 ноября объявили в международный розыск по ходатайству прокурора. Как сообщил ВАКС, на прошлой неделе было принято решение об осуществлении привода на заседание 2 ноября, однако Дубневич на заседание не прибыл.

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Источники УП подтвердили, что Государственная пограничная служба не фиксировала пересечения границы Дубневичем.

САП не назвала фамилию депутата, однако сообщила, что объявила в международный розыск нардепа, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци".

Дословно САП: "Суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за рубежом и удовлетворил ходатайство. Вопрос об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн и изменение обвиняемому меры пресечения будут решаться в следующих судебных заседаниях".

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