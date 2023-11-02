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Зеленский в обращении упомянул об отступлении России, а о колонке Залужного – нет

Татьяна ОлейникЧетверг, 2 ноября 2023, 20:57
Зеленский в обращении упомянул об отступлении России, а о колонке Залужного – нет
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении сообщил, что Россия постепенно отступает в восточную акваторию Черного моря, но при этом не отреагировал на вызывавшую общественный резонанс колонку Залужного в журнале The Economist.

Источник: обращение Зеленского 2 ноября

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто дерется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хороши: Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там".

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Детали: Также президент поблагодарил США за новое мощное санкционное решение. Благодаря ему, более 220 российских – и не только российских – субъектов, работающих на агрессию, теперь под санкциями США.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Журнал The Economist 1 ноября опубликовал колонку Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
  • Там он, в частности, заявил, что считает: война с Россией переходит на новый этап "позиционной" борьбы со статическими и изнурительными боями. Чтобы победить в нем, нужны высокие технологии.
  • Также написал, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что все равно технологически оснащена. Ему это похоже на события Первой мировой войны.

Темы: ЗалужныйЗеленскийЧерное море
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