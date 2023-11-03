В Харькове раздались взрывы: есть попадания по гражданским объектам
Пятница, 3 ноября 2023, 01:10
В ночь на 3 ноября в Харькове прогремели взрывы.
Источник: Суспільне со ссылкой на собственных корреспондентов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: В городе и области продолжается воздушная тревога.
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Терехов подтвердил, что враг бьет по Харькову: "Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется".
Синегубов добавил, что зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района.
Информации о пострадавших не было.
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В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали о движении дронов типа "Shahed" вблизи Харькова.