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В Харькове раздались взрывы: есть попадания по гражданским объектам

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 01:10
В Харькове раздались взрывы: есть попадания по гражданским объектам
фото: STOCK PHOTO: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 3 ноября в Харькове прогремели взрывы.

Источник: Суспільне со ссылкой на собственных корреспондентов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: В городе и области продолжается воздушная тревога.

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Терехов подтвердил, что враг бьет по Харькову: "Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели. О пострадавших информация уточняется".

Синегубов добавил, что зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и населенном пункте Харьковского района.

Информации о пострадавших не было.

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В Воздушных силах ВСУ ранее сообщали о движении дронов типа "Shahed" вблизи Харькова.

Темы: воздушная тревогаХарьков
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