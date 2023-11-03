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Шахеды долетели до Львовщины: области угрожало 16 дронов

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 08:47
Шахеды долетели до Львовщины: области угрожало 16 дронов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ DEFENSE EXPRESS

В ночь на 3 ноября во Львовской области дважды работала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь: "Во Львовской области работает ПВО. Находитесь в укрытиях!".

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Детали: Ранее он сообщал, что вражеские беспилотники в воздушном пространстве области и особое внимание должно быть уделено Стрыю и Моршину.

В 4.09 во Львовской области второй раз за ночь работала ПВО.

В 4:34 Козицкий подчеркнул, что большая опасность существует для самого Львова и райцентра Яворов.

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По его словам, беспилотники могут быстро менять направление движения, потому он просит жителей области не игнорировать воздушную тревогу.

В 5.21 раздался отбой воздушной тревоги.

Обновлено: Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Telegram, что, по информации военных, этой ночью Львовщине угрожали 16 шахедов, и противовоздушная оборона их "отработала".

"В самом Львове спокойно", - добавил он.

Напомним: Вечером 2 ноября российская армия выпустила две группы ударных БПЛА, часть из них двигалась на запад.

Темы: ЛьвовщинаПВОбеспилотники
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