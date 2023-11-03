Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия массированно атаковала Харьковскую область: ударило 10 беспилотников

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 08:37
Россия массированно атаковала Харьковскую область: ударило 10 беспилотников
Пожар в результате удара российских беспилотников по Харькову, фото Полиции Харьковской области

В ночь на 3 ноября Россия осуществила массированную атаку по Харькову и пригороду: по меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. 

Источник: Полиция Харьковской области в Telegram

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

Реклама:

В результате попадания беспилотников горели гаражи, машины. Повреждены хозяйственные постройки.

Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горело само здание. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы.

На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что около 00:45 враг нанес удар по Харькову, предварительно 4-мя дронами-камикадзе типа "Шахед".

Повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждено здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары.

К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил.

Также ночью, около 23:45, обстреляно с. Коротич Харьковского района, повреждены два нежилых здания, произошли пожары.

В течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский и Купянский районы. В частности, под ударами были: Волчанск, Гатище, Терновая, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты.

На Купянском направлении наши защитники отбили 10 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Напомним, вечером 2 ноября российская армия выпустила две группы ударных БПЛА, часть из них двигалась на запад.

Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области

Темы: ХарьковХарьковская областьбеспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду польских перевозчиков

Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле

Китай развернул ВМС, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке – ISW

Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась

США призвали КНР разобраться с компаниями, которые помогают РФ уклоняться от санкций

Правительство разрешило демонтировать киевские памятники Пушкину и Щорсу

Все новости...
Харьков
В Харькове раздались взрывы: есть попадания по гражданским объектам
В Харькове разработали 16-тонную машину для разминирования – ОВА
Выросло количество раненых в результате ракетного удара на Харьковщине – полиция 
Последние новости
13:16
Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду польских перевозчиков
13:02
США предупреждают Китай: помощь РФ будет иметь серьезные последствия для китайских компаний
12:52
Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона: Россия никогда не приходит "навсегда"
12:30
ФотоВ Чернобыльском заповеднике фотоловушка зафиксировала бурого медведя
12:21
Россия все активнее использует историю как оружие - разведка Британии
12:14
США впервые испытали новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider
12:11
ТестЧто вы знаете о деятельности человека в космосе и быте астронавтов?
12:06
По всей Украине воздушная тревога из-за МиГ
11:55
UkraineInvest помогает реализовать инвестпроект Terwin на более $500 миллионов
11:41
Пьяный военный на бензовозе сбил насмерть коллаборантку в Волновахе – СМИ
Все новости...
Реклама: