Россия массированно атаковала Харьковскую область: ударило 10 беспилотников

Пожар в результате удара российских беспилотников по Харькову, фото Полиции Харьковской области

В ночь на 3 ноября Россия осуществила массированную атаку по Харькову и пригороду: по меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре.

Источник: Полиция Харьковской области в Telegram

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

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В результате попадания беспилотников горели гаражи, машины. Повреждены хозяйственные постройки.

Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горело само здание. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы.

На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов.

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Обновлено: Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что около 00:45 враг нанес удар по Харькову, предварительно 4-мя дронами-камикадзе типа "Шахед".

Повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждено здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары.

К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил.

Также ночью, около 23:45, обстреляно с. Коротич Харьковского района, повреждены два нежилых здания, произошли пожары.

В течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский и Купянский районы. В частности, под ударами были: Волчанск, Гатище, Терновая, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты.

На Купянском направлении наши защитники отбили 10 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Напомним, вечером 2 ноября российская армия выпустила две группы ударных БПЛА, часть из них двигалась на запад.

Фото Полиции Харьковской области

Фото Полиции Харьковской области