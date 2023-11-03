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Россия массированно атаковала Харьковскую область: ударило 10 беспилотников

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 08:37
Россия массированно атаковала Харьковскую область: ударило 10 беспилотников
Пожар в результате удара российских беспилотников по Харькову, фото Полиции Харьковской области

В ночь на 3 ноября Россия осуществила массированную атаку по Харькову и пригороду: по меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре. 

Источник: Полиция Харьковской области в Telegram

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

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В результате попадания беспилотников горели гаражи, машины. Повреждены хозяйственные постройки.

Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горело само здание. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы.

На местах попаданий работают все профильные службы. Следователи и криминалисты документируют последствия обстрелов.

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Обновлено: Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что около 00:45 враг нанес удар по Харькову, предварительно 4-мя дронами-камикадзе типа "Шахед".

Повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждено здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары.

К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил.

Также ночью, около 23:45, обстреляно с. Коротич Харьковского района, повреждены два нежилых здания, произошли пожары.

В течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский и Купянский районы. В частности, под ударами были: Волчанск, Гатище, Терновая, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты.

На Купянском направлении наши защитники отбили 10 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Напомним, вечером 2 ноября российская армия выпустила две группы ударных БПЛА, часть из них двигалась на запад.

Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области
Фото Полиции Харьковской области

Темы: ХарьковХарьковская областьбеспилотникивоздушная тревога
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