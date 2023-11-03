Пять шахедов ударили по объекту критической инфраструктуры на Львовщине - ОГА

Этой ночью российские дроны-камикадзе Shahed пять раз попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали".

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Детали: По его словам, этой ночью бойцам воздушного командования "Запад", которое защищает и небо над Львовской областью, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. Всего на запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов.

Что предшествовало: Ночью на Львовщине два раза работала противовоздушная оборона.