В России ежемесячно производят несколько десятков аналогов дронов "Шахед" – ГУР

В Главном управлении разведки сообщили, что Россия ежемесячно производит на своей территории около нескольких десятков аналогов дронов Shahed.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Можно констатировать, что на территории России продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но оно небольшое. То есть поставленные планы и полученный результат отличаются.

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Несколько десятков аналогов "Шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на сейчас самостоятельно".

Детали: В частности, производство продолжается на заводе в Татарстане.

Юсов отметил, что на "полноценные мощности" оккупанты еще не вышли.

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