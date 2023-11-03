Данилов: Генерал Залужный прав – нужны новые подходы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прав, и украинской армии действительно нужны "новые подходы" в войне с Россией.

Источник: интервью Данилова изданию "Радио Свобода"

Детали: Он напомнил, что Украина просит Запад помочь с защитой неба еще с начала полномасштабного вторжения РФ, но пока безрезультатно. Кроме того, военная помощь от западных партнеров поступает медленно.

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На этом фоне, говорит секретарь СНБО, Россия оправилась и стала подключать своих "друзей" - Иран и Северную Корею.

Прямая речь: "Имеем довольно сложную ситуацию. И поэтому я думаю, что генерал Залужный прав. Мы неоднократно об этом говорили, в том числе на заседаниях Ставки, что нужны новые подходы".

Что предшествовало: 1 ноября на сайте издания The Economist вышла колонка главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного.

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В ней он написал, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, Украине нужно улучшить пять составляющих: мощь в воздухе, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание резервов.